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В Ростов запустят авиарейсы из Ингушетии

В Ростов запустят авиарейсы из Ингушетии
Ростов-на-Дону свяжут авиасообщением с Ингушетией. Об этом сообщили на еженедельном совещании в правительстве республики 30 ноября.

Самолеты будут отправляться из Ростова в Магас и обратно. В конце октября на сайте «Ростовский транспорт» появилась информация о новом перевозчике - «ЮТэйр». Помимо дополнительных рейсов в Махачкалу и Стамбул, компания должна была открыть новое авианаправление. Рейсы Ростов - Магас планировали совершать дважды в неделю - по понедельникам и пятницам, однако в настоящее время билетов на прямой авиарейс в продаже до сих пор нет.

Доступный рейс с пересадкой в московском аэропорту Внуково обойдется дончанам как минимум в 4 790 рублей. О стоимости билетов направления Ростов - Магас информация появится позже.

Помимо донской столицы, Ингушетию свяжут авиасообщением с Екатеринбургом и Тюменью.

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