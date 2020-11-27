В Ростов запустят авиарейсы из Ингушетии

Ростов-на-Дону свяжут авиасообщением с Ингушетией. Об этом сообщили на еженедельном совещании в правительстве республики 30 ноября.Самолеты будут отправляться из Ростова в Магас и обратно. В конце октября на сайте «Ростовский транспорт» появилась информация о новом перевозчике - «ЮТэйр». Помимо дополнительных рейсов в Махачкалу и Стамбул, компания должна была открыть новое авианаправление. Рейсы Ростов - Магас планировали совершать дважды в неделю - по понедельникам и пятницам, однако в настоящее время билетов на прямой авиарейс в продаже до сих пор нет.Доступный рейс с пересадкой в московском аэропорту Внуково обойдется дончанам как минимум в 4 790 рублей. О стоимости билетов направления Ростов - Магас информация появится позже.Помимо донской столицы, Ингушетию свяжут авиасообщением с Екатеринбургом и Тюменью.