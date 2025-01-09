Родные ищут пропавшего без вести в Ростовской области 56-летнего бойца

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В Ростовской области уже больше месяца родные разыскивают 56-летнего военнослужащего, пропавшего без вести. Сергей Ахмин перестал выходить на связь в конце ноября.Мужчина родом из Челябинска. Изначально его направили в Екатеринбург, куда он прибыл еще 25 октября. Позже его перевели в Ростовскую область, в город Миллерово, где он был прикреплен к воинской части №78568.Первое время Сергей регулярно общался с близкими, делился подробностями службы и повседневной жизни. Однако через некоторое время связь с ним прервалась. Уже полтора месяца нет никакой информации о его местонахождении.Родственники не теряют надежды на его возвращение и делают все возможное, чтобы его найти. Они обратились за помощью к волонтерам, распространив информацию о его исчезновении.Если вы узнали человека на фото или располагаете какими-либо сведениями о нем, просьба сообщить об этом в ближайший военкомат.