Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Родные ищут пропавшего без вести в Ростовской области 56-летнего бойца

Родные ищут пропавшего без вести в Ростовской области 56-летнего бойца
В Ростовской области уже больше месяца родные разыскивают 56-летнего военнослужащего, пропавшего без вести. Сергей Ахмин перестал выходить на связь в конце ноября.

Мужчина родом из Челябинска. Изначально его направили в Екатеринбург, куда он прибыл еще 25 октября. Позже его перевели в Ростовскую область, в город Миллерово, где он был прикреплен к воинской части №78568.

Первое время Сергей регулярно общался с близкими, делился подробностями службы и повседневной жизни. Однако через некоторое время связь с ним прервалась. Уже полтора месяца нет никакой информации о его местонахождении.

Родственники не теряют надежды на его возвращение и делают все возможное, чтобы его найти. Они обратились за помощью к волонтерам, распространив информацию о его исчезновении.

Если вы узнали человека на фото или располагаете какими-либо сведениями о нем, просьба сообщить об этом в ближайший военкомат.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.