Родные ищут бойца из Ростовской области, пропавшего на СВО

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В ходе проведения СВО пропал 35-летний боец из Ростовской области. Родственники разыскивают Сергея Загородского полтора месяца.Мужчина закреплен за воинской частью 41698. Последний раз Сергей звонил близким из ДНР 16 сентября. Вскоре связь с ним оборвалась. С тех пор о судьбе уроженца Пролетарского сельского района нет информации.Если вы знаете, где может находиться Сергей Загородский, сообщите в военкомат. Сотрудники передадут информацию родным бойца.