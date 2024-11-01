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Родные ищут бойца из Ростовской области, пропавшего на СВО

Родные ищут бойца из Ростовской области, пропавшего на СВО
В ходе проведения СВО пропал 35-летний боец из Ростовской области. Родственники разыскивают Сергея Загородского полтора месяца.

Мужчина закреплен за воинской частью 41698. Последний раз Сергей звонил близким из ДНР 16 сентября. Вскоре связь с ним оборвалась. С тех пор о судьбе уроженца Пролетарского сельского района нет информации.

Если вы знаете, где может находиться Сергей Загородский, сообщите в военкомат. Сотрудники передадут информацию родным бойца.
Фото: соцсети
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