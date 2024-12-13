Близкие ищут пропавшего без вести в ходе СВО бойца

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Уже больше четырех месяцев родные ищут Ибишова Адила. Боец пропал без вести в ходе специальной военной операции еще 17 августа.Адил, или Адик, как его прозвали товарищи был закреплен за воинской частью №31832, и служил в 57-м полку.Молодой человек всегда был на связи с родными. 17 августа он позвонил близким, сообщив о предстоящем задании в районе населенного пункта Константиновка. После чего парень больше не выходил на связь с родными.Обеспокоенные родственники не теряют надежды отыскать Адила. Для этого они обратились за помощью в поисках к волонтерам. опубликовали ориентировки на пропавшего в волонтерских группах и обратились в полицию. Если вы узнали парня на фото, сообщите в военкомат.