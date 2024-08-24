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Пропавшего в зоне СВО 37-летнего батайчанина ищут родные

Пропавшего в зоне СВО 37-летнего батайчанина ищут родные
Родные разыскивают 37-летнего военнослужащего Никиту Белоусова с позывным "Колобок", пропавшего без вести на СВО. Последний раз он связывался с родными в конце июля.

Никита был призван из города Батайска и служил в воинской части № 12269, находящейся в Херсонской области. Его жетон имеет номер МТ-775355. В последний раз, 30 июля, он позвонил родственникам и сообщил, что отправляется на боевую операцию на Херсонском направлении. После чего связь с ним пропала.

Родные продолжают надеяться на его возвращение. Отличительная черта — шрам на левой ноге выше колена, оставшийся после ранения.

Если вы что-то знаете о местонахождении пропавшего бойца, позвоните в полицию или в военкомат своего города.
Фото: Соцсети.
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