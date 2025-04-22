Редкое астрономическое явление «космический смайлик» увидят ростовчане 25 апреля

Фото: соцсети

25 апреля жителей Ростова и области ждет необычное небесное представление. В этот день произойдет редкое астрономическое явление – в небе появится своеобразный "космический смайлик".Этот уникальный визуальный эффект станет результатом сближения трех небесных тел, создающего в небе запоминающуюся "улыбку".У ростовчан появится возможность наблюдать, как Венера, Сатурн и лунный серп выстроятся в линию, формируя в небе подобие улыбающегося лица. Полумесяц будет представлять собой "улыбку", а две сияющие планеты над ним – "глаза".Венеру и Сатурн можно будет увидеть без каких-либо специальных оптических приборов, настолько они будут яркими. Астрономы также отмечают, что неподалеку будет находиться Нептун, однако для его наблюдения потребуется телескоп. Специалисты советуют начать свои наблюдения в пятницу, 25 апреля, в 5:30 утра.По информации портала DonDay, ссылающегося на астронумеролога Наталью Стрекачеву, три небесных тела расположатся в созвездии Рыб. Эксперт советует быть особенно чуткими к знакам, посылаемым судьбой, в этот день.Нумеролог призывает проявлять сострадание и оказывать помощь нуждающимся. В то же время, она предостерегает от займов, так как существует вероятность потерять свои деньги.