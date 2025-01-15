Шесть планет Солнечной системы смогут наблюдать жители Ростовской области

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В конце января жители Ростовской области смогут наблюдать шесть планет Солнечной системы. На небе выстроятся в линию Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн, однако Меркурий останется невидимым. Об этом необычном космическом событии рассказал руководитель астрономической обсерватории парка имени М. Горького Николай Дёмин.Планеты всегда находятся в движении по своим орбитам, и путь каждой уникален. Порой они могут размещаться с одной стороны. В этот период планеты можно будет увидеть в вечернее время.Николай Дёмин подчеркнул, что в конце января можно увидеть все планеты Солнечной системы, кроме Меркурия, который виден только на рассвете. Венера и Сатурн будут расположены на западе, Нептун - на юго-западе, Уран - на юге, Юпитер - на юго-востоке, а Марс - на востоке.- Таким образом, по всему небосводу, их близкого расположения друг к другу не ожидается, - добавил специалист.Наблюдение можно будет вести без телескопа, но потребуется безоблачное небо. Также стоит учитывать световой шум от городов. Лучше всего смотреть на это зрелище за пределами освещенных населенных пунктов. Однако некоторые планеты без специального оборудования не увидишь. Для наблюдения за Ураном и Нептуном нужен мощный домашний телескоп.Следующее подобное явление произойдет 28 февраля, когда в одну линию выстроятся семь планет, включая Меркурий.