В небе над Ростовской областью планеты выстроятся в ряд

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В небесном пространстве над Ростовской областью планеты выстроятся в ряд. Удивительное событие можно будет наблюдать утром 3 июня. Подробнее о этом необычном предстоящем зрелище рассказал DonDay заведующий астрономической обсерваторией парка Горького в Ростове Николай Дёмин.— В астрономии официально отсутствует термин "парад планет", однако расположение планет в начале июня будет интересным для земных наблюдателей, — пояснил ученый. — Подобные явления происходят с определенной периодичностью. Например, очень схожие конфигурации планет были видны на небосводе в 2016, 2020 и 2022 годах.По словам специалиста, в понедельник утром все планеты Солнечной системы выстроятся почти в ряд в юго-восточной части неба. Спутник нашей планеты — Луна — также будет расположен там, не слишком далеко от Марса.— Но явление будет происходить в непосредственной близости от Солнца, поэтому его видимость будет недостаточной. Самая яркая планета утра этого 6-го месяца — Венера — будет видна менее чем наполовину и определенно скроется от наблюдателя в лучах солнечного света. Меркурий и Юпитер находятся примерно в 10 градусах от Солнца, и они достаточно яркие, чтобы их можно было наблюдать без помощи оптики, но предрассветное свечение будет мешать их обнаружить, - добавил ростовский астроном.Невооруженным глазом вы можете увидеть только Марс и Сатурн. Чтобы найти Уран и Нептун, вам понадобятся бинокль или небольшой любительский телескоп. Даже при использовании специальных приборов наблюдать за ними непросто, поскольку они расположены близко к Солнцу.Для наблюдения лучше всего отправиться подальше от городской суеты. Идеально подойдет место с открытым горизонтом на юго-востоке.