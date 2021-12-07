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В небе над Ростовом сразу три планеты выстроятся в ряд

В небе над Ростовом сразу три планеты выстроятся в ряд
Декабрь оказался богат на феноменальные астрономические события. Помимо мощного метеорного потока и кометы, в ближайшие дни ростовчане смогут наблюдать мини-парад планет. С 8 декабря у горизонта на одной линии по диагонали выстроятся Венера, Сатурн, Юпитер и Луна.

Для наблюдений не потребуется специальных оптических приборов. Небесные объекты будут отлично видны невооруженным глазом даже в центре города, так как засветка не влияет на их видимость.

Венера в объективе телескопа.

- Планеты можно наблюдать после 17 часов - на юге и юго-западе, - рассказал Rostov.ru лектор Ростовской астрономической обсерватории Николай Дёмин. - В противоположной стороне от Полярной звезды, ближе к горизонту, расположится Венера, немного левее - Луна, затем - Сатурн и Юпитер.

Юпитер.

Чтобы запечатлеть мини-парад во всей красе, потребуется зеркальный фотоаппарат на штативе. По словам специалиста, делать снимки лучше всего без использования телескопа - иначе в кадр не поместятся все планеты.

Юпитер со спутниками.

В таком расположении на небе планеты останутся приблизительно до Нового года. Чтобы рассмотреть какие-либо подробности на самих планетах, потребуется телескоп. Любители астрономии и космоса могут посетить Ростовскую астрономическую обсерваторию в парке имени Горького. Там можно увидеть фазы Венеры, спутники Юпитера и кольца Сатурна.

Сатурн.

Стоит отметить, что кольца Сатурна земляне могут наблюдать только до 2023 года. В 2024 кольца Сатурна «исчезнут» - планета повернется к Земле южным полюсом. Подобное явление циклично. Оно уже встречалось в 2009 году - тогда угол раскрытия колец тоже постепенно уменьшался.

Луна.
Фото: виртуальный планетарий Стеллариум/астрономическая обсерватория Ростова-на-Дону.
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