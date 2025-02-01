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Разыскиваемый Ростовской области житель Краснодара найден мертвым. О местонахождении Александра Бабенко ничего с 9 октября.Мужчина в тот день сел в белую «Ладу Гранту» и уехал. Когда он перестал отвечать на звонки и сообщения, его родные забеспокоились и обратились в полицию. Они также попросили помощи у волонтеров. По одной из версий, Александр мог направиться в Ростовскую область.Однако 29 января стало известно, что его нашли мертвым. Причина смерти пока не разглашается.