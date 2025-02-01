Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Разыскиваемый Ростовской области житель Краснодара найден мертвым

Разыскиваемый Ростовской области житель Краснодара найден мертвым
Разыскиваемый Ростовской области житель Краснодара найден мертвым. О местонахождении Александра Бабенко ничего с 9 октября.

Мужчина в тот день сел в белую «Ладу Гранту» и уехал. Когда он перестал отвечать на звонки и сообщения, его родные забеспокоились и обратились в полицию. Они также попросили помощи у волонтеров. По одной из версий, Александр мог направиться в Ростовскую область.

Однако 29 января стало известно, что его нашли мертвым. Причина смерти пока не разглашается.
Фото: ЛизаАлерт.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.