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В Ростове пропавшего 42-летнего мужчину нашли мертвым

В Ростове пропавшего 42-летнего мужчину нашли мертвым
В Ростове-на-Дону пропавшего 42-летнего мужчину нашли мертвым. О местонахождении Ашота Терзяна не было ничего известно более двух недель.

Местный житель ушел из дома в неизвестном направлении 9 декабря. Спустя пару часов он перестал отвечать на сообщения и звонки близких. Испуганные родственники обратились с заявлением в полицию и к волонтерам.

О том, что Ашот Терзян найден мертвым, стало известно 28 декабря. Обстоятельства смерти предстоит выяснить правоохранителям.
Фото: Лиза Алерт
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