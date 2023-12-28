В Ростове пропавшего 42-летнего мужчину нашли мертвым

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону пропавшего 42-летнего мужчину нашли мертвым. О местонахождении Ашота Терзяна не было ничего известно более двух недель.Местный житель ушел из дома в неизвестном направлении 9 декабря. Спустя пару часов он перестал отвечать на сообщения и звонки близких. Испуганные родственники обратились с заявлением в полицию и к волонтерам.О том, что Ашот Терзян найден мертвым, стало известно 28 декабря. Обстоятельства смерти предстоит выяснить правоохранителям.