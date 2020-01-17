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Разыскиваемый житель Ростовской области найден мертвым

Разыскиваемый житель Ростовской области найден мертвым
Уроженец донского региона, который числился без вести пропавшим, найден мертвым. О том, что Расул Сулейманов скончался, рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».

Пока не ясно, при каких обстоятельствах погиб мужчина. Причину смерти устанавливают.

Напомним, Расул пропал 11 октября. Дончанина видели в тот день на автозаправке на трассе Орловский - Волочаевский. Оставив свой автомобиль на АЗС, он ушел в неизвестном направлении. Живым его больше никто не видел.

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