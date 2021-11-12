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Рабочая неделя в Ростове будет солнечной

Рабочая неделя в Ростове будет солнечной
Рабочая неделя в донской столице будет солнечной. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В понедельник, 15 ноября, в городе воздух прогреется до +7 градусов днем. Ночью будет -2. Осадки не прогнозируют.

Со вторника, 16 ноября, начнет холодать. В этот день ожидается +4 градуса в дневное время и -5 – ночью. В среду столбики термометров покажут такие же цифры.

В четверг станет немного теплее. Днем в городе будет +5, а ночью – +1. В пятницу, 19 ноября, в Ростове пройдет небольшой дождь. Днем будет +5, ночью – до -1.
Фото: Алексей Бойко.
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