Рабочая неделя в Ростове будет солнечной

Фото: Алексей Бойко.

Рабочая неделя в донской столице будет солнечной. Об этом сообщает Гидрометцентр.В понедельник, 15 ноября, в городе воздух прогреется до +7 градусов днем. Ночью будет -2. Осадки не прогнозируют.Со вторника, 16 ноября, начнет холодать. В этот день ожидается +4 градуса в дневное время и -5 – ночью. В среду столбики термометров покажут такие же цифры.В четверг станет немного теплее. Днем в городе будет +5, а ночью – +1. В пятницу, 19 ноября, в Ростове пройдет небольшой дождь. Днем будет +5, ночью – до -1.