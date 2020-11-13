В Ростове на рабочей неделе ожидаются мокрый снег и сильный ветер

Рабочая неделе в донской столице будет снежная и морозная. О прогнозе на ближайшие пять дней сообщил Ростовский гидрометцентр.В понедельник, 16 ноября, ожидается облачная погода с осадками. Днем столбики термометров покажут +4 градуса, при этом пойдет первый снег с дождем. Ночью прогнозируют +2, осадки продолжатся, но погода будет безветренной.Со вторника уже обещают заморозки. Днем воздух прогреется до +3, а ночью ночью температура опустится до -1. Целый день ожидается мокрый снег, а ветер задует с силой 6 метров в секунду.В среду, 18 ноября, прогнозируют ощутимый холод. Днем температура будет +1, но ночью столбики термометров покажут -4 градуса. Весь день обещают снег с дождем, которые будут сопровождаться сильным ветром с порывами до 7 метров в секунду.В четверг обещают нулевую температуру. Днем осадков не будет, но ночью выпадет небольшой снег. Ветер задует с силой 6 метров в секунду.В последний рабочий день, 20 ноября, ожидается потепление. Днем воздух прогреется до +3 градусов, а ночью похолодает до +1. Порывы ветра не уменьшатся.