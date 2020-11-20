В Ростове ожидается пасмурная и дождливая рабочая неделя

В донской столице прогнозируют пасмурную и дождливую рабочую неделю.О погоде на ближайшие пять дней сообщил Ростовский гидрометцентр.Понедельник, 23 ноября, прогнозируют облачным, ожидаются кратковременные осадки: днем воздух прогреется до +3 градусов, а ночью при +1 выпадет снег с дождем. Юго-западный ветер задует с силой 5 метров в секунду.Во вторник, 24 ноября, погода немного прояснится. Днем температура достигнет +4 градусов, также ожидаются осадки. Ночью прогнозируют нулевую температуру. Порывы западного ветра достигнут 3 метров в секунду.В среду снова похолодает. Днем столбики термометров покажут +3 градуса, ожидаются небольшие осадки. Ночью похолодает до -1, ожидается мокрый снег. Ветер задует с силой 4 метра в секунду.Четверг останется таким же облачным, только без осадков. Днем температура достигнет 2 градусов, а ночью опустится до -3. Порывы ветра - 2 метра в секунду.В пятницу, 27 ноября, выглянет солнце. Днем столбики термометров покажут +2 градуса, а ночью похолодает до -3. Порывы юго-восточного ветра достигнут 3 метров в секунду.