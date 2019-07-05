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Рабочая неделя в Ростове будет дождливой и облачной

Рабочая неделя в Ростове будет дождливой и облачной
Осадки прогнозируются на рабочей неделе в Ростове-на-Дону. Температура опустится ниже +30 градусов, и в донской столице наступит прохлада.

В понедельник, 8 июля, в первую половину дня будет солнечно и жарко. Днём столбики термометров покажут +30...+31 градус. Вечером небо затянут облака, и температура опустится до +22 градусов. Ночью ожидается дождь.

Осадки продолжатся во вторник, 9 июля. Днём он прекратится, однако за окном будет всё так же пасмурно. На градуснике — от +26 до +28 градусов. При этом поднимется западный ветер до 5,3 метра в секунду. К вечеру похолодает до +20 градусов.

В среду температура опустится ещё ниже. Днём и вечером прогнозируется от +18 до +23 градусов. Дождь ожидается утром и днём. Ветер стихнет до 3 метров в секунду.

В четверг, 11 июля, дождь будет лить весь день. Днём ненадолго выглянет солнце, температуру обещают +23...+24 градуса, вечером — от +19 до +23 градусов.

Осадки будут идти утром и ночью в пятницу. Днём столбики термометров покажут +25 градусов, вечером — до +21.

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