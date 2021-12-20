Прокуратурой организована проверка после пожара на складе покрышек в Таганроге

Фото: Rostov.ru

Прокуратурой Ростовской области организована проверка после пожара на складе автомобильных покрышек в Таганроге. ЧП случилось 21 декабря около 17:30. Огонь продолжает бушевать до сих пор.Как ранее писал Rostov.ru, огонь распространился в считанные минуты. Ветер разносил запах жженой резины по всему городу. Местные жители увидели языки пламени и столб черного дыма и сразу вызвали пожарных. Сразу на место прибыли полсотни спасателей, но этого оказалось недостаточно. Пожару был присвоен третий ранг опасности из-за угрозы распространения огня на соседние постройки. На место направили дополнительные подразделения.Как сообщает ГУ МЧС по Ростовской области, на территории очага возгорания до сих пор работают 90 огнеборцев и 29 пожарных машин, а также сотрудники лаборатории по выявлению вредных веществ в воздухе.В случае, если прокуратурой будут выявлены нарушения требований противопожарной безопасности, то виновные будут привлечены к ответственности.