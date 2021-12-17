Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На складе автопокрышек в Таганроге число пожарных увеличилось до 82

На складе автопокрышек в Таганроге число пожарных увеличилось до 82
В Таганроге на складе автопокрышек увеличилось число спасателей, борющихся с огнем. Пламя в постройке на улице Социалистической, 153/2 пытаются ликвидировать третий час.

ЧП на площади 50х20 метров случилось 21 декабря около 17:30. Ветер быстро разносил по всему городу запах гари, а огонь распространялся в считанные минуты. Местные жители увидели пламя и столб черного дыма и сразу вызвали пожарных.

На место прибыли 53 спасателя на 15 спецмашинах с цистернами. Пожар оказался настолько масштабным, что ему присвоили третий ранг опасности. Огонь в любой момент мог переброситься на соседние склады с колбасной продукцией. Пламя до сих пор видно с трассы.

Однако полсотни спасателей оказалось недостаточно. Тогда, по словам очевидцев, задействовали все три пожарных части Таганрога и пожарные машины Таганрогского металлургического, трубного и завода Бериева. На месте работают 82 человека на 24 спецмашинах.

По предварительной информации ГУ МЧС по Ростовской области, во время ЧП никто не пострадал.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.