На складе автопокрышек в Таганроге число пожарных увеличилось до 82
В Таганроге на складе автопокрышек увеличилось число спасателей, борющихся с огнем. Пламя в постройке на улице Социалистической, 153/2 пытаются ликвидировать третий час.
ЧП на площади 50х20 метров случилось 21 декабря около 17:30. Ветер быстро разносил по всему городу запах гари, а огонь распространялся в считанные минуты. Местные жители увидели пламя и столб черного дыма и сразу вызвали пожарных.
На место прибыли 53 спасателя на 15 спецмашинах с цистернами. Пожар оказался настолько масштабным, что ему присвоили третий ранг опасности. Огонь в любой момент мог переброситься на соседние склады с колбасной продукцией. Пламя до сих пор видно с трассы.
Однако полсотни спасателей оказалось недостаточно. Тогда, по словам очевидцев, задействовали все три пожарных части Таганрога и пожарные машины Таганрогского металлургического, трубного и завода Бериева. На месте работают 82 человека на 24 спецмашинах.
По предварительной информации ГУ МЧС по Ростовской области, во время ЧП никто не пострадал.