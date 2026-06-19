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Ростовские власти снова пытаются продать заброшенную базу отдыха на Левобережной

Ростовские власти снова пытаются продать заброшенную базу отдыха на Левобережной
Заброшенная база отдыха на Левобережной улице в Ростове-на-Дону вновь выставлена на торги. Информация о предстоящем аукционе размещена на государственной платформе «ГИС Торги».

Лот включает в себя земельный участок площадью более 5 тысяч квадратных метров и двухэтажное кирпичное здание площадью 468 квадратных метров, построенное в 1996 году. Объект расположен по адресу: Левобережная улица, дом 82.

Это уже не первая попытка продать базу отдыха. Ранее объект неоднократно выставлялся на торги, однако все аукционы признавались несостоявшимися из-за отсутствия заинтересованных покупателей. Предполагается, что с низкой привлекательностью актива может быть связано его текущее состояние, требующее либо сноса, либо капитального ремонта.

Подать заявку on-line на участие в аукционе можно до 15 июля. Сами торги назначены на 20 июля.
Фото: ГИС Торги
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