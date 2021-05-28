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В Таганроге из пожара на складе спасли человека

В Таганроге из пожара на складе спасли человека

В Таганроге во время пожара в складском помещении спасли человека. ЧП произошло 31 мая примерно в 17:30.

Возгорание случилось в 18-м переулке. На соседние улица начал распространятся сильный запах дыма и гари. Местные жители сразу же вызвали на помощь пожарных. Бригада спасателей вошла в горящее здание. Внутри находился один человек, которому помогли выбраться на улицу. К счастью никто не пострадал. Огонь был ликвидирован на двух квадратных метрах.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, для тушения пожара привлекались пять человек личного состава и две единицы техники.

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