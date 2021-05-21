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Пожару на складе на улице Вавилова в Ростове присвоен четвертый ранг опасности

Пожару на складе на улице Вавилова в Ростове присвоен четвертый ранг опасности
Пожару на улице Вавилова в Ростове присвоен четвертый ранг опасности. Более ста спасателей бросились на борьбу с огнем на складе магазина воды «Аквамаркет» утром 25 мая.

По данным МЧС по Ростовской области, площадь возгорания склада по адресу: ул. Вавилова, 73А составляет 1 000 квадратных метров. Спустя два часа после начала пожара ему был объявлен предпоследний ранг опасности, четвертый. На месте работают более 100 спасателей. Сейчас пожарные заливают водой территорию склада снаружи и проливают горящие металлические конструкции изнутри. К счастью, угрозы распространения огня и пострадавших нет.

На месте пожара из-за большого скопления пожарных машин и чрезвычайно опасной территории проезд по улице Вавилова затруднен. Затор начинается от улиц Сосновой и Особенной, дальше - по Вавилова. Автомобилисты едут со скоростью 3-5 километров в час.

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