Водителей Ростовской области предупредили о риске ДТП из-за непогоды

Фото: Алексей Бойко.

Жителям Ростовской области нужно быть предельно внимательными на дорогах. Об этом 3 января предупреждает донская Госавтоинспекция.На Ростовскую область вечером понедельника обрушилась непогода. После дождей и плюсовой температуры пошел снег, и существенно похолодало. Из-за перепада температур возможно появление гололеда.В связи с этим водителей просят соблюдать правила ПДД. Нужно увеличить дистанцию и боковой интервал с другими машинами, чтобы избежать риска возникновения аварий. Пешеходам нужно иметь на одежде специальные светоотражающие элементы и переходить дорогу только в установленном месте.