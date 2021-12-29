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Водителей Ростовской области предупредили о риске ДТП из-за непогоды

Водителей Ростовской области предупредили о риске ДТП из-за непогоды
Жителям Ростовской области нужно быть предельно внимательными на дорогах. Об этом 3 января предупреждает донская Госавтоинспекция.

На Ростовскую область вечером понедельника обрушилась непогода. После дождей и плюсовой температуры пошел снег, и существенно похолодало. Из-за перепада температур возможно появление гололеда.

В связи с этим водителей просят соблюдать правила ПДД. Нужно увеличить дистанцию и боковой интервал с другими машинами, чтобы избежать риска возникновения аварий. Пешеходам нужно иметь на одежде специальные светоотражающие элементы и переходить дорогу только в установленном месте.
Фото: Алексей Бойко.
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