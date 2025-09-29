Фото: Соцсети

В Ростовской области водителей предупредили о риске ДТП из-за непогоды. Об этом проинформировали в «Автодоре».По прогнозам синоптиков, на трассе местами ожидаются дожди. Осадки ожидаются до ночи 29 сентября.Автомобилисты также попадут под дождь в Липецкой, Воронежской областях и в Краснодарском крае.Из-за этого на проезжей части растет риск возникновения ДТП. Мокрая дорога ухудшает сцепление колес автомобиля с дорожным покрытием. Вследствие этого реакция машины при рулении может отставать, а ее торможение будет длиннее.Водителей просят быть внимательнее - не спешить и избегать резких маневров.