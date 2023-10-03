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Водителей предупредили об опасности на дорогах Ростовской области из-за непогоды

Водителей предупредили об опасности на дорогах Ростовской области из-за непогоды
Водителей предупредили об опасности на трассах Ростовской области из-за непогоды. Дождь в регионе начался утром 3 октября. К утру следующего дня ожидаются заморозки, поэтому на дорогах станет скользко.

На мокром или покрытом льдом асфальте можно потерять сцепление, и транспорт занесет. В донском УГИБДД просят водителей не лихачить, избегать резких маневров и соблюдать безопасную дистанцию с другими машинами.

Пешеходам тоже стоит быть внимательнее при переходе проезжей части. Важно убедиться, что водитель успевает остановиться и уступить дорогу. В темное время суток по возможности необходимо использовать светоотражающие элементы.
Фото: Rostov.ru.
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