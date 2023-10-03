Водителей предупредили об опасности на дорогах Ростовской области из-за непогоды

Фото: Rostov.ru.

Водителей предупредили об опасности на трассах Ростовской области из-за непогоды. Дождь в регионе начался утром 3 октября. К утру следующего дня ожидаются заморозки, поэтому на дорогах станет скользко.На мокром или покрытом льдом асфальте можно потерять сцепление, и транспорт занесет. В донском УГИБДД просят водителей не лихачить, избегать резких маневров и соблюдать безопасную дистанцию с другими машинами.Пешеходам тоже стоит быть внимательнее при переходе проезжей части. Важно убедиться, что водитель успевает остановиться и уступить дорогу. В темное время суток по возможности необходимо использовать светоотражающие элементы.