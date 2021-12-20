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Пожар на складе в Таганроге полностью потушили на 2,5 тысячах квадратных метров

Пожар на складе в Таганроге полностью потушили на 2,5 тысячах квадратных метров
В Таганроге ликвидировали крупный пожар на складе. Два помещения на улице Социалистической, 153/2 полыхали больше 12 часов.

Как сообщал Rostov.ru, ЧП на площади 50х20 метров случилось 21 декабря около 17:30. Ветер быстро разносил по всему городу запах гари, а огонь распространялся в считанные минуты. Местные жители увидели пламя и столб черного дыма и сразу вызвали пожарных.

На место прибыли полсотни спасателей на 15 спецмашинах. Пожар оказался настолько масштабным, что ему присвоили третий ранг опасности - самый высокий для приморского городка. Огонь в любой момент мог переброситься на соседние склады с колбасной продукцией. Пламя до сих пор видно с трассы.

По словам очевидцев, задействовали все три пожарных части Таганрога и пожарные машины Таганрогского металлургического, трубного и завода Бериева. Всего число спасателей увеличили до 90 человек на 24 спецмашинах.

Утром следующего дня, около 7 часов, пламя удалось потушить. По предварительной информации ГУ МЧС по Ростовской области, во время ЧП никто не пострадал.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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