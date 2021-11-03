В Батайске произошел крупный пожар в гараже

Фото: akzent.zp.ua

В Батайске дотла сгорел гараж. Пожар произошел около 10 часов 5 ноября.В то утро загорелся один из гаражей на улице Калинина. Едкий дым окутал ближайшие улицы. Очевидцы сразу вызвали спасателей. На место прибыли семь пожарных на двух спецмашинах. К тому моменту пламя распространилось на десятки квадратных метров. Потушить огонь удалось в считанные минуты, однако владелец гаража понес немалые убытки.По информации ГУ МЧС по Ростовской области, во время ЧП никто не пострадал.