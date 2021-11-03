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В Батайске произошел крупный пожар в гараже

В Батайске произошел крупный пожар в гараже
В Батайске дотла сгорел гараж. Пожар произошел около 10 часов 5 ноября.

В то утро загорелся один из гаражей на улице Калинина. Едкий дым окутал ближайшие улицы. Очевидцы сразу вызвали спасателей. На место прибыли семь пожарных на двух спецмашинах. К тому моменту пламя распространилось на десятки квадратных метров. Потушить огонь удалось в считанные минуты, однако владелец гаража понес немалые убытки.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, во время ЧП никто не пострадал.
Фото: akzent.zp.ua
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