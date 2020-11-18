Помолодевшая ростовчанка Ирина Безрукова восхитила поклонников нежным образом

Актриса Ирина Безрукова и ее звездный муж Сергей развелись осенью 2015 года. В браке пара прожила более 15 лет. Уже пять лет знаменитая ростовчанка не может найти себе пару. Артистка продолжает сниматься в кино, посещает светские тусовки и делится с подписчиками секретами красоты.Безрукова опубликовала пост, в котором рассказала фолловерам об уходе за собой. Ирина поделилась с подписчиками названиями косметических средств.Многие пользователи Сети пришли в огромный восторг от самой Ирины. Фанаты забросали ее комплиментами, отметив, что она чудесно выглядит. Подписчики решили, что Безрукова ест молодильные яблоки, которые помогают ей оставаться такой свежей и красивой.