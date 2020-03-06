«Я бы хотела встретить любовь»: ростовчанка Безрукова сделала заявление



Ростовчанка Ирина Безрукова на передаче «Привет, Андрей!» сделала заявление. Бывшая жена Сергея Безрукова призналась, что хотела бы встретить новую любовь. Ирина 15 лет прожила в браке с актером. Они развелись в 2015 году. С тех пор он успел снова жениться и обзавестись детьми, а вот Ирина пока не повстречала нового мужчину, который бы покорил ее сердце.



В ходе съемки актриса рассказывала, что очень близка с сестрой, несмотря на то, что они редко видятся. Под конец передачи артистка и вовсе разоткровенничалась.



«Я бы хотела встретить любовь в этом году. Может, это возможно еще», — отметила Безрукова.



В конечном итоге Родион Газманов подарил Безруковой песню, а сама Ирина пригласила на медленный танец Константина Ивлева.