Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовчанка Ирина Безрукова восхитила образом боярыни

Ростовчанка Ирина Безрукова восхитила образом боярыни
Известная уроженка Ростова-на-Дону Ирина Безрукова восхитила подписчиков образом боярыни. Снимок актрисы «взорвал» соцсети. В кадре артистка появилась в элегантном зеленом платье в пол, платке и массивном украшении на шее.

Лук Безруковой вызвал восхищение фанатов. Все, как один, отметили, что актриса в этом образе выглядит сногшибательно.
- Вы - нереальная красота! Платье очень идет, - написала Giva_kor.

Подписчики решили, что после развода с Сергеем Безруковым Ирина расцвела еще больше. Женщина находится в прекрасной физической форме и показывает фанатам естественную красоту.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.