Ростовчанка Ирина Безрукова восхитила образом боярыни

Известная уроженка Ростова-на-Дону Ирина Безрукова восхитила подписчиков образом боярыни. Снимок актрисы «взорвал» соцсети. В кадре артистка появилась в элегантном зеленом платье в пол, платке и массивном украшении на шее.Лук Безруковой вызвал восхищение фанатов. Все, как один, отметили, что актриса в этом образе выглядит сногшибательно.- Вы - нереальная красота! Платье очень идет, - написала Giva_kor.Подписчики решили, что после развода с Сергеем Безруковым Ирина расцвела еще больше. Женщина находится в прекрасной физической форме и показывает фанатам естественную красоту.