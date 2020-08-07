Ростовчанка Ирина Безрукова поделилась секретами внутренней гармонии

Уроженка Ростова-на-Дону Ирина Безрукова в социальных сетях раскрыла пару секретов внутренней гармонии. Актриса считает, что в современных реалиях, когда каждый чувствует конкуренцию в чем-то, знать их нужно даже детям. Ведь постоянные тревоги сильно выбивают из колеи.В арсенале знаменитости – два простых правила. Первое – никогда никого ни с кем не сравнивать, так как все мы разные, и у каждого свои ритм, таланты, предназначение. И второе – устраивать соревнования разве что с самим собой, пробовать стать лучшей версией себя.По мнению Безруковой, они дают понимание, что соответствовать ожиданиям и желаниям окружающих – ненужный и энергозатратный опыт, как и погоня за успехом и славой.