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Ростовчанка Ирина Безрукова поделилась секретами внутренней гармонии

Ростовчанка Ирина Безрукова поделилась секретами внутренней гармонии
Уроженка Ростова-на-Дону Ирина Безрукова в социальных сетях раскрыла пару секретов внутренней гармонии. Актриса считает, что в современных реалиях, когда каждый чувствует конкуренцию в чем-то, знать их нужно даже детям. Ведь постоянные тревоги сильно выбивают из колеи.

В арсенале знаменитости – два простых правила. Первое – никогда никого ни с кем не сравнивать, так как все мы разные, и у каждого свои ритм, таланты, предназначение. И второе – устраивать соревнования разве что с самим собой, пробовать стать лучшей версией себя.

По мнению Безруковой, они дают понимание, что соответствовать ожиданиям и желаниям окружающих – ненужный и энергозатратный опыт, как и погоня за успехом и славой.

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