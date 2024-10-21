Погибшего на СВО бойца из Ростовской области представили к ордену Мужества
Погибшего в зоне спецоперации 33-летнего Андрея Денисенко представили к ордену Мужества. Государственную награду вручили жене бойца.
Андрей родился в Семикаракорске. Позже переехал в Сальский район. В 2008 году он проходил срочную службу в армии.
Осенью 2022-го мужчине пришла повестка в рамках частичной мобилизации. В конце октября во время исполнения боевой задачи жизнь бойца оборвалась.
У Андрея остались две дочери – 9 и 11 лет.