Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области семье погибшего бойца СВО вручили орден Мужества

В Ростовской области семье погибшего бойца СВО вручили орден Мужества
В Каменске-Шахтинском семье погибшего 36-летнего бойца СВО вручили государственную награду. Виктора Матузка посмертно представили в ордену Мужества.

Мужчина родился и вырос в городе Донецке Ростовской области. После начала СВО Виктор отправился на передовую. Во время выполнения боевой задачи он получил смертельное ранение. Жизнь мужчины оборвалась 20 ноября 2023 года.

Церемония прощания с Виктором Матузка состоялась 7 декабря в Донецке. Проводить бойца в последний путь пришли его родные близкие и просто неравнодушные люди.
Фото: администрация города Донецка Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.