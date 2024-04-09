В Ростовской области семье погибшего бойца СВО вручили орден Мужества
В Каменске-Шахтинском семье погибшего 36-летнего бойца СВО вручили государственную награду. Виктора Матузка посмертно представили в ордену Мужества.
Мужчина родился и вырос в городе Донецке Ростовской области. После начала СВО Виктор отправился на передовую. Во время выполнения боевой задачи он получил смертельное ранение. Жизнь мужчины оборвалась 20 ноября 2023 года.
Церемония прощания с Виктором Матузка состоялась 7 декабря в Донецке. Проводить бойца в последний путь пришли его родные близкие и просто неравнодушные люди.