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К ордену Мужества представили погибшего на СВО бойца из Новошахтинска

К ордену Мужества представили погибшего на СВО бойца из Новошахтинска
К ордену Мужества посмертно представили 41-летнего бойца СВО из Ростовской области. Государственной награды был удостоен уроженец Новошахтинска Валерий Овчинников.

В январе 2023 года мужчина подписал контракт на участие в спецоперации. Младшего сержанта определили в пехотно-разведывательный штурмовой отряд. Перед новогодними праздниками боец отравился на задание. Там он попал под обстрел, получив сквозное ранение легкого. Жизнь новошахтинца оборвалась 28 декабря.

У Валерия Овчинникова остались жена и трое детей.
Фото: соцсети
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