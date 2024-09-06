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К ордену Мужества посмертно представили бойца СВО из Волгодонска

К ордену Мужества посмертно представили бойца СВО из Волгодонска
К ордену Мужества посмертно представили 37-летнего бойца СВО из Ростовской области. Андрей Токарев погиб во время выполнения боевой задачи 27 февраля.

Мужчина родился и вырос в городе Белая Калитва. Последние годы он проживал в Волгодонске. В январе этого года Андрей в качестве добровольца отправился на спецоперацию. Его назначали командиром штурмового взвода мотострелкового батальона. В конце зимы при исполнении приказа жизнь бойца оборвалась.

Спустя полгода, 5 сентября, жене погибшего передали его награду.
Фото: DonDay-Волгодонск
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