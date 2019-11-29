Подписчики раскритиковали мужа ростовчанки футболиста Тарасова за макияж на фото



Футболист Дмитрий Тарасов, супруг модели из Ростовской области Анастасии Костенко, удивил подписчиков необычным видом.



На днях безработный спортсмен опубликовал фото на своей странице в соцсети. Бывший игрок московского «Локомотива» предался размышлениям о количестве и качестве новых стадионов столицы.

«На днях ездил по Москве по делам. И так получилось, что за день проехал мимо трех стадионов: «Лужники», «Арена ЦСКА» и «ВТБ Арена» на Динамо. Конечно, космос, как это выглядит в городе... Это для любителей хаять все российское и смотреть с открытым ртом на иностранцев и их проекты. Судите сами, как говорится».



Подписчики предложили футболисту опуститься с небес на землю и посмотреть вокруг, то есть задуматься о более насущных проблемах. Тем не менее восторги Тарасова стали не главным предметом критики. Больше внимания подписчиков привлекло само фото, а именно… макияж, который очень хорошо виде на лице мужчины.



«Красотка!!!», «А зачем макияж-то наложили в фотошопе?», «Завидую бровям Дмитрия, чувствуется рука мастера», «Накрашенный что ли?», «У вас что, губы, сделанные гиалуронкой?» - эти и другие подобные комментарии оставили подписчики под снимком Тарасова.



Вопросы Дмитрий не удостоил ответами, заставив фолловеров теряться в догадках.



Напомним, что летом 2019 года у Дмитрия Тарасова закончился контракт с «Локомотивом». С тех пор он остаётся без работы. Возможно, большое количество свободного времени позволяет футболисту экспериментировать со своей внешностью.