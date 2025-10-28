На Дону за 200 миллионов рублей пытаются продать старинный особняк

Фото: Соцсети

В Ростове выставлен на продажу за 200 миллионов рублей дом на улице Чехова. Соответствующее предложение опубликовано на популярной онлайн-платформе.Предлагается приобрести сооружение, находящееся в престижном месте по адресу Чехова 35/30. Причины, побудившие владельца выставить объект на продажу, не раскрываются. Собственник акцентирует внимание на высокой привлекательности данного объекта недвижимости. Состояние объекта описывается как идеальное, он подключен ко всем необходимым коммуникациям и оборудован системой безопасности.Этот трехъярусный дом возведен в конце девятнадцатого века, его архитектурный облик – образец эклектики. Важно отметить, что в 1913 году в нем располагалось Ростовское-на-Дону Биржевое общество. Данное историческое здание признано объектом культурного наследия и находится под охраной государства.Ростовское строение, используемое ранее Биржевым обществом, внесло значительный вклад в экономическое процветание города. В его стенах встречались влиятельные предприниматели Донского края, среди которых известные династии, такие как Парамоновы, Скараманга, Панченко, Максимовы и другие знаковые имена.Здесь оформлялись контракты на куплю-продажу продукции, проводились разнообразные транзакции с акциями и иностранной валютой.Ранее поступала информация о том, что определенная часть площадей в этом здании сдавалась в пользование на правах аренды.