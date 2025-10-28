Новости
В Ростовской области 51-летняя женщина попала под трамвай, полный пассажиров

В Ростовской области 51-летняя женщина попала под трамвай, полный пассажиров. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.

Утром 28 октября на улице Большой Бульварной, рядом с домом № 13-А, транспортное средство сбило женщину. По предварительной информации, 37-летний водитель управлял трамваем модели «61-728», который двигался по маршруту № 5-206-1.

В момент происшествия в салоне находились семь пассажиров. Одновременно с этим 51-летняя женщина-пешеход переходила дорогу в месте, где отсутствовал светофор.

Как сообщили представители регионального отдела ГИБДД, в результате аварии женщина получила травмы. Ее срочно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Фото: Госавтоинспекция РО
