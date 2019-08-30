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С пакетом на голове: Дмитрий Тарасов выложил в Сеть два неудачных фото жены-ростовчанки Костенко

С пакетом на голове: Дмитрий Тарасов выложил в Сеть два неудачных фото жены-ростовчанки Костенко
Футболист Дмитрий Тарасов опубликовал в Интернете сразу два неудачных кадра своей супруги-ростовчанки Анастасии Костенко.

Первый промах он совершил, когда снимал на видео дочь Милану. На запись попала и Анастасия, которая в тот момент находилась в самом неприглядном виде. Девушка стояла возле кухонного стола в пижаме, на её голове был надет целлофановый пакет. Судя во всему, Костенко сделала маску для волос и в таком домашнем образе попала на камеру мужа.

На второй фотографии, как отметили подписчики, лицо Анастасии выглядит опухшим и бледным. Семья проводила время на лужайке перед домом и, видимо, решила сделать совместное фото. Фолловеры привыкли видеть Костенко с макияжем, так что такой её внешний вид удивил пользователей.

Это фото разительно отличается от того, что практически в это же время опубликовала сама модель. На снимке ростовчанка подвела брови и глаза, выделила скулы с помощью макияжа. В этом посте её глаза выглядят больше, чем в «сторис» Тарасова, а щёки, наоборот, - меньше.

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