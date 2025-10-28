С водоснабжающей организацией из Аксая судится Росприроднадзор

Фото: ДонДей

Из-за ущерба, причиненного окружающей среде, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования обратилась в судебные органы с требованием взыскать с аксайского поставщика воды приблизительно полмиллиона рублей. Информация об этом юридическом разбирательстве находится в базе данных Арбитражного суда.Иск о погашении долга был подан контролирующим органом в Арбитражный суд Ростовской области. В качестве ответчика выступает АО «Аксайская ПМК РСВС», имеющее задолженность за 2023 год. Размер долга за вредное влияние на экологию оценивается свыше 494,8 тысячи рублей.Арбитражный суд постановил рассмотреть этот иск в порядке упрощенного судопроизводства.Кроме того, в середине октября Росприроднадзор взыскал почти 35 миллионов рублей долга с донского управления водоснабжения.Эта сумма должна была быть уплачена организацией за негативное воздействие на окружающую среду в 2023 году.