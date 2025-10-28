В Ростове хотят выдавать права на управление автобусом с 18 лет

Фото: DonDay

Глава города Александр Скрябин предложил с 18 лет выдавать права категории «D», которые позволяют управлять автобусом. Об этом он сообщил в своих соцсетях.Как считает глава Ростова, данное изменение поможет решить острую нехватку водителей автобусов.По закону, права на управление автобусом можно получить только с 21 года. Однако Александр Скрябин предлагает изменить возраст, чтобы привлечь молодых специалистов в городской транспорт и решить проблему кадрового дефицита.Ростовчане восприняли идею градоначальника скептически. Многие считают, что для того, чтобы управлять автобусом, где часто бывает загруженный трафик, нужен хороший опыт. А у молодых специалистов таковой отсутствует, что повышает риск ДТП на дорогах города.Также ростовчане считают, что молодые специалисты не помогут решить проблему нехватки водителей. А вот достойный размер зарплаты и хорошие условия труда смогут привлечь водителей на работу.