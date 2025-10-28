В Азове произошел скандал в школьной столовой из-за табличек с льготами

Фото: соцсети

В Ростовской области в Азове разгорелся скандал из-за табличек с льготами в школьной столовой. Об этом сообщают в местных пабликах.Таблички были установлены в столовой школы № 11 города Азова. На столах стояли бумажные таблички с надписями «Малоимущие» и «СВО». Фотографии из столовой вызвали большой резонанс у местных жителей.Многие подписчики считают, что ребенок за столом с табличкой «Малоимущие» станет изгоем или предметом школьной травли. Другие родители отметили в комментариях, что такая практика распространена во многих школах Ростовской области.Глава донского региона Юрий Слюсарь отреагировал на ситуацию. Глава региона сообщил, что директор школы получил выговор. Также по его поручению будет проведена проверка подрядчика на предмет его адекватности и возможности работать с ним в дальнейшем.– Подобные действия — очевидная и грубейшая дискриминация. Подобная маркировка не только унижает достоинство детей, но и провоцирует травлю в школьной среде, чего допускать категорически нельзя. Каждый ребенок имеет право на равное и уважительное отношение, – подчеркнул Юрий Слюсарь.Прокуратура Ростовской области проводит по данному факту проверку.