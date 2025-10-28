В Ростовской области врачи помогают собаке, серьезно пострадавшей в результате ДТП

Фото: приют Феникс

В Ростовской области неравнодушные жители оказывают помощь собаке, серьезно пострадавшей в результате ДТП. Сотрудники приюта "Феникс" рассказали о судьбе и лечении собачки по кличке Лори, которую нашли в Азове.В начале октября неравнодушные люди нашли на дороге сбитую собаку. На кадрах, сделанных сразу после происшествия, видно, что она с трудом пытается двигаться из-за боли. Лорри, как ее назвали, была доставлена в приют, а затем в ветеринарную лечебницу."При обследовании у нее обнаружили множество серьезных повреждений – политравму, – пояснили в приюте. – Ее состояние оценивалось как крайне тяжелое".У собаки был сломан правый бедро (надмыщелковый перелом), повреждена крестообразная связка в правом колене, диагностирована тяжелая травма таза: перелом вертлужной впадины (суставной ямки, куда входит головка бедра) со смещением кости и вывихом левого тазобедренного сустава, а также многочисленные гематомы, ушибы и отеки.Кроме того, у Лори наблюдался парапарез – снижение активности и чувствительности задних конечностей. Это неврологическое расстройство, часто сопутствующее подобным травмам."Важно отметить и положительные моменты: она может самостоятельно мочиться, рефлексы частично сохранены, слегка двигает хвостом. Эти признаки позволяют предположить, что спинной мозг, вероятно, не поврежден, и есть шанс на восстановление", – заявили врачи клиники.Лори уже перенесла сложную и длительную ортопедическую операцию. Хирурги восстанавливали ее таз и конечности буквально по частям."Прогноз относительно полного восстановления двигательных функций Лори мы даем осторожный, – говорят в приюте. – Ее дальнейшее состояние зависит не только от сращения костей, но и от восстановления нервной системы. Неврологическое состояние является ключевым фактором. Собаке потребуется много заботы и интенсивная реабилитация".