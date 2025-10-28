В Ростовской области произошел пожар, при котором погиб 67-летний мужчина

Фото: ГУ МЧС по региону

В Ростовской области произошел пожар, в результате которого погиб 67-летний мужчина. Трагедия случилась 27 октября в селе Весело-Вознесенка Неклиновского района.По предварительным данным, мужчина пытался согреться и развел огонь внутри своего дома. Соседи заметили пожар и немедленно вызвали спасателей. Четыре специалиста прибыли на место происшествия и использовали одну автоцистерну для тушения огня, площадь которого составила один квадратный метр.Как отметили в региональном ГУ МЧС, по результатам дознания причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.