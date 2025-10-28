Новости
В Ростове банда из девяти человек обвиняется в разбое и вымогательстве

В Ростовском суде рассмотрят дело в отношении девяти человек. Они обвиняются по статьям «Разбой» и «Вымогательство».

По версии следствия, в мае 2024 года обвиняемые переоделись в форму силовиков и использовали муляжи оружия. Обманом они похитили у одного из потерпевших автомобиль стоимостью свыше шести миллионов рублей.

После успешного преступления банда попыталась провернуть похожую аферу. У двух руководителей коммерческой организации преступники потребовали в общей сумме 17,5 миллиона рублей под угрозой расправы.

– В зависимости от роли и степени участия каждый из фигурантов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Разбой» и «Вымогательство» и ряде других, – рассказали в СУ СКР по Ростовской области.

Сейчас все девять человек находятся в СИЗО. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
