Фото: соцсети

В Ростове при таинственных обстоятельствах исчез 19-летний Иван Блинов из Сальска. С 22 октября он не выходил на связь с родными.Как рассказала Алина, подруга Ивана, парень живет в Сальске, но в октябре отправился в Ростов, чтобы найти работу. Он временно проживал у друга.«Ваня перестал выходить на связь 22 октября, — говорит Алина. — По словам его друга, в тот день Ваня отправился гулять в районе микрорайона Сельмаш и после этого не выходил на связь».Родственники Ивана обратились в правоохранительные органы, а также привлекли волонтеров к поискам. Рост Ивана составляет 169 см, у него карие глаза и русые волосы.Особые приметы: множественные татуировки.Если у вас есть информация о местонахождении Ивана Блинова, свяжитесь по телефонам: 8-951-828-44-47 (Алина) или 112.