В Ростове пенсионер попал в больницу с травмой головы после аварии

В Ростове-на-Дону 87-летний мужчина оказался в больнице после аварии. ДТП произошло 28 октября на улице Полевой, 4/5.

По предварительным данным, 46-летний водитель «Митсубиси Паджеро» ехал задним ходом в направлении улицы Маркова. В этот момент на дороге находился пенсионер. Водитель не успел зажать тормоз и протаранил пешехода.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в результате аварии пешехода доставили в БСМП-2 с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
