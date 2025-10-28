Фото: администрация ростова

Экс-главе администрации Алексею Логвиненко приостановили членство в партии «Единая Россия». Причиной стало возбуждение в отношении него уголовного дела. Об этом DonDay сообщили в пресс-службе регионального отделения. Соответствующее решение было принято 28 октября.Напомним, что Алексея Логвиненко задержали 24 октября в Ростове-на-Дону. По версии следствия, в 2020 году Логвиненко привлек кредит коммерческого банка вопреки законодательству. По итогу его противоправных действий бюджету города причинен ущерб на сумму более 47 миллионов рублей.В тот же день суд отправил его в СИЗО на два месяца. Бывший чиновник намерен обжаловать решение.