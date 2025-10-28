Фото: ГК «Ростов-Дон»

В ГК «Ростов-Дон» возвращается правая крайняя Марина Судакова. Об этом сообщили в клубе 28 октября.Свою спортивную карьеру гандболистка начала в «Ростов-Доне». За донскую команду она выступала в течение 12 лет (с 2004 по 2016 год). После Марина на год ушла играть за «Кубань» из Краснодара. В 2017 году она снова подписала контракт с ростовским клубом. Затем в 2020 году спортсменка отправилась в Москву играть за ГК ЦСК. После по одному сезону она отыграла в командах «Бухарест» (Бухарест, Румыния) и «Динамо-Синара» (Волгоград). В 2024 году Марина присоединилась к тольяттинской «Ладе».За свою насыщенную карьеру спортсменка стала 8-кратной обладательницей Кубка России, 4-кратной обладательницей Суберкубка Росси, финалисткой Кубка ЕГФ, Серебряным призером Лиги Чемпионов, а также Олимпийской чемпионкой 2016 года.