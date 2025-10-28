Фото: Дондей

За сохранение ростовского ипподрома местные жители создали петицию. За несколько дней уже было собрано более 1000 подписей.Новости закрытия легендарного объекта для испытания лошадей стала известно в начале октября. По данным сообщества "Ипподромы России" ростовский ипподром просуществует до 28 ноября. Жители не остались в стороне и начали собрать подписи о сохранении исторического места.Авторы петиции призывают власти региона обратить внимание на состояние Ростовского ипподрома и принять меры для его защиты и сохранения. Ранее губернатор Юрий Слюсарь уже комментировал данную ситуацию. По словам главы региона, объект уже много лет находится в частных руках. Собственник продал его краснодарской компании «Неометрия». Решение о закрытии не принадлежит региональным властям.Глава региона планирует встретится с конниками. На встрече обсудят строительство нового ипподрома и дальнейшие шаги правительства.