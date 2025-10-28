За сохранение ростовского ипподрома местные жители создали петицию
За сохранение ростовского ипподрома местные жители создали петицию. За несколько дней уже было собрано более 1000 подписей.
Новости закрытия легендарного объекта для испытания лошадей стала известно в начале октября. По данным сообщества "Ипподромы России" ростовский ипподром просуществует до 28 ноября. Жители не остались в стороне и начали собрать подписи о сохранении исторического места.
Авторы петиции призывают власти региона обратить внимание на состояние Ростовского ипподрома и принять меры для его защиты и сохранения. Ранее губернатор Юрий Слюсарь уже комментировал данную ситуацию. По словам главы региона, объект уже много лет находится в частных руках. Собственник продал его краснодарской компании «Неометрия». Решение о закрытии не принадлежит региональным властям.
Глава региона планирует встретится с конниками. На встрече обсудят строительство нового ипподрома и дальнейшие шаги правительства.