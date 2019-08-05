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Подписчики возмущены нарядом мужа ростовчанки Костенко, в котором он посетил церковь

Подписчики возмущены нарядом мужа ростовчанки Костенко, в котором он посетил церковь
Фолловеры раскритиковали куртку мужа ростовчанки Костенко, в которой он посетил церковь. Футболист Дмитрий Тарасов пришёл в храм, надев джинсовую куртку с надписью: «Rich ass».

Чёрно-белый кадр из зала церкви он опубликовал на страничке в «Инстаграме». На фото Тарасов стоит, смиренно опустив голову перед иконами. На нём надета джинсовая куртка с заплатками и рисунками. В глаза сразу бросается знак доллара на одежде и жаргонная фраза: «Rich ass».

Подписчики возмутились таким нарядом футболиста. Большая часть из них посчитала его одежду неподходящей для данного случая. К тому же многие укорили его за публикацию снимка из церкви: «Никогда не понимала таких фото... вера — это не показуха», - написала одна из подписчиц.

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